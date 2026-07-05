Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Zulassung

Sömmerda (ots)

Heute Vormittag kam den Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda im nördlichen Landkreis Sömmerda ein Pkw VW ohne Kennzeichen entgegen. Der 34-jährige Fahrer wurde daraufhin kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er das Auto kurz zuvor kaufte und nun nach Hause wollte. Das Problem war nur, dass der VW gar nicht zugelassen war. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 34-Jährigen ein, das Auto durfte nicht aus eigener Kraft weiter gefahren werden. Der Pkw muss eine amtlichen Zulassung und eine Versicherung im öffentlichen Straßenverkehr besitzen, ansonsten liegt der Verdacht einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz vor.(TG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell