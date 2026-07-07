Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Alkohol im Straßenverkehr und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Michelfeld: Autoreifen entwendet

Im Zeitraum von Freitag, 17:30 Uhr, auf Montag, 7:45 Uhr, wurden in der Straße "Im Buchhorn" an einem Mazda CX 60 alle vier Kompletträder abmontiert und anschließend entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der 0791 4000 mit Hinweisen zu melden.

Gaildorf: Alkoholisiert auf E-Scooter

Am Samstag gegen 2:30 Uhr wurde in der Schloßstraße auf Höhe der Kocherbrücke ein 46-jährger Mann auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Obersontheim: Rollerfahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 15-jähriger Rollerfahrer befuhr am Dienstag gegen 10 Uhr die K2599 in Richtung Hessental. Während der Fahrt kam er aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Straßengraben.Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

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