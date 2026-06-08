Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sitzbank auf Schulhof beschädigt - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Sitzbank auf Schulhof beschädigt

Zwischen Montag (01.06.2026) und Montag (08.06.2026) wurde durch bisher unbekannte Personen auf dem Schulhof der Lindenschule in der Rechbergstraße ein Feuer auf einer Sitzbank in einer Aluminium-Grillschale entzündet, sodass an der Bank ein Brandfleck entstand. Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Zeugenhinweise.

Kernen-Rommelshausen: Unfall mit E-Scooter

Eine 16-jährige Fahrerin eines E-Scooter fuhr am Montag, gegen 11:15 Uhr über einen Fußgängerüberweg am Kreisverkehr an der Karlstraße. Dabei wurde sie von einem 94-jährigen Golf-Fahrer übersehen, der mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr verlassen wollte. Es kam zum Unfall, bei der sich die 16-Jährige leicht verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Golf entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

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