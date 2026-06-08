Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann mit Messer verletzt, Farbschmierereien, Tätlicher Angriff, Gartenhäuser aufgebrochen, Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Mann mit Messer verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, war ein 67-jähriger Mann auf dem Heimweg. Im Bereich einer Bushaltestelle in der Schillerstraße wurde der 67-Jährige plötzlich von einem unbekannten Täter auf den Hinterkopf geschlagen und vermutlich mit einem Messer am Rücken mehrfach verletzt. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Das Motiv des Angriffs ist noch völlig unklar. Zum männlichen unbekannten Täter ist bekannt, dass er etwa 180 cm groß war und eine sportliche Statur hatte. Der Unbekannte hatte dunkle Haare und war mit dunkler Jacke und dunkler Hose bekleidet. Die Kriminalpolizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07361 5800.

Murrhardt: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 02:15 Uhr verursachte ein 36-jähriger Mann alleinbeteiligt einen Unfall auf Fornsbacher Straße (L1066). Zwischen Murrhardt und der Einmündung zur L1149 kam der 36-jährige Fahrer eines Opels nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille beim Opel-Fahrer. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Waiblingen-Hohenacker: Farbschmierereien

Am Sonntag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr wurde in der Theodor-Heuss-Straße ein Auto, ein Altkleidercontainer und ein Stromverteilerkasten mit Farbe beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Betrunkener Mann greift Polizisten an

Ein 41 Jahre alter Mann geriet in der Nacht auf Sonntag gegen 2:20 Uhr mit seinen beiden Begleitern in der Kirchgasse in Streit. Als ein 50-jähriger Mann dazu kam und zu schlichten versuchte, wurde er vom betrunkenen 41-Jährigen zu Boden geschlagen. Auch von den hinzugerufenen Polizisten ließ der Betrunkene sich nicht beruhigen, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Hiergegen wehrte er sich massiv und beleidigte die Polizisten mehrfach. Ein Polizist wurde durch die Widerstandshandlungen des Mannes leicht verletzt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Winnenden: Gartenhäuser aufgebrochen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag wurden in der Kleingartenanlage in der Wiesenstraße vier Gartenhäuser aufgebrochen und dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Was genau gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag wurde in der Kleinfeldstraße ein geparkter Alfa Romeo von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

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