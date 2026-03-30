Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnmobil gerät in Brand - Zeugen gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend, 29. März, gegen 20 Uhr in der Goldsternstraße ein Wohnmobil in Brand gesetzt.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das auf einer Parkfläche abgestellte Fahrzeug löschen.

Durch die Hitzeentwicklung wurde auch eine angrenzende Hecke beschädigt.

Der Schaden wird auf über 55.000 Euro geschätzt.

Das mutmaßlich in Brand gesetzte Wohnmobil erlitt einen Totalschaden und wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu dem Brand oder zu verdächtigen Personen, die sich zuvor oder während den Löscharbeiten in der Nähe des Wohnmobils aufgehalten haben, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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