Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Optik- und Akustikgeschäft

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. März, 18.30 Uhr, und Freitag, 27. März, 08.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Optik- und Akustikgeschäft an der Weststraße.

Sie drangen in das Objekt ein und entwendeten Brillen sowie verschiedene elektronische Geräte.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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