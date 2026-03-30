POL-HAM: Einbruch in Optik- und Akustikgeschäft
Hamm-Mitte (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. März, 18.30 Uhr, und Freitag, 27. März, 08.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Optik- und Akustikgeschäft an der Weststraße.
Sie drangen in das Objekt ein und entwendeten Brillen sowie verschiedene elektronische Geräte.
Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell