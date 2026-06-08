Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Brand - Unfallfluchten - Unfälle - Geld entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Brand eines PKW

Am Sonntag gegen 13:35 Uhr befuhr ein 25-Jährge mit einem Mercedes die B29 zwischen dem Rombachtunnel und der Anschlussstelle Affalterried. Auf der Fahrt wurde sie von einem anderen Verkehrsteilnehmer zum Anhalten aufgefordert, weil dieser bemerkte, dass das Fahrzeug am Unterboden brannte. Die 25-Jährige stellte daraufhin ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen ab. Kurze Zeit darauf stand das Fahrzeug im Vollbrand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Aalen mit drei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten vor Ort. Ursache für den Brand war offensichtlich ein technischer Defekt.

Aalen: Geld entwendet

Am Sonntag gegen 3.30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen von einem 22-Jährigen mitgeteilt, dass ihm soeben in der Ulmer Straße, vor einer dortigen Diskothek, Geld entwendet wurde. Der alkoholisierte 22-Jährige gab an, dass er von zwei Männern angesprochen wurde. Im Laufe des Gesprächs hätte einer der Personen die Bauchtasche des 22-Jährigen an sich genommen und aus seinem darin befindlichen Geldbeutel einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Als der 22-Jährige die Person darauf ansprach, sei er von dem anderen Mann in das Gesicht geschlagen worden. Beide Männer seien etwa 170cm groß gewesen und zwischen 18 und 25 Jahre alt. Sie waren jeweils mit einem dunklen Tanktop und Jeans bekleidet. Zudem sollen beide einen Boxerschnitt gehabt haben. Eine Person sei blond, die andere dunkelhaarig gewesen. Die Polizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Jagstzell: Unfallflucht

Am Freitag gegen 17:10 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Toyota die B290 in Richtung Jagstzell. Auf Höhe der Rötenbachmühle kam es im Kurvenbereich zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden schwarzen Kleinwagens der Marke VW. Der Fahrer des VWs entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Ein 46-jähriger Peugeot-Fahrer übersah am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr beim Linksabbiegen auf die B290 an der Einmündung Konrad-Adenauer Straße/Marienstraße, in Richtung Aalen, einen vorfahrtsberechtigten Hyundai, der von einer 31-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Rosenberg: Versuchter Einbruch

Zwischen Donnerstag und Sonntag versuchte ein Unbekannter eine Hauseingangstür einer Wohnung in der Schillerstraße aufzuhebeln. Dieses Vorhaben wurde jedoch aufgrund einer unbekannten Ursache abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Ellwangen/Killingen: Pkw überschlagen

Ein 18-Jähriger befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr die Hochstraße von Lippach kommend. Am Ortseingang von Killingen verlor der alkoholisierte Skoda-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Fahrer sowie der 18-jährige Beifahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Freitag gegen 16:10 Uhr fuhr ein 33-jähriger Opel-Lenker in der Möhlerstraße rückwärts aus einer Parklücke aus. Hierbei übersah er eine 74-jährige Frau, die einen Kinderwagen mitführte. Es kam zur Kollision mit der Fußgängerin, wodurch diese leicht verletzt wurde.

Eschach: Pkw touchiert Kind

Ein 31-jähriger Audi-Lenker befuhr am Samstag gegen 22:00 Uhr die Obergasse in Richtung Kirche. Hierbei touchierte er einen 13-jährigen Jungen, der dabei leicht verletzt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Pkw-Fahrer von der Örtlichkeit, konnte jedoch kurz darauf von der Polizei festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille.

Gschwend: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 09:15 Uhr und 10:00 Uhr wurde ein Mitsubishi, der auf dem Parkplatz einer Bank in der Gmünder Straße abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Samstag gegen 15:45 Uhr in der Taubentalstraße, auf dem Parkplatz eines Weinhauses, beim rückwärts Ausparken mit einem abgestellten Mercedes-Benz. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Lorch: Alkoholisierter Pkw-Fahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:20 Uhr sollte ein 26-jähriger BMW-Fahrer in der Gmünder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer dies erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Trotz eingeschalteten Sondersignalen und der Aufforderung zum Anhalten, befuhr der 26-Jährige mit ca. 90 km/h die 30er Zone der Hohenstaufenstraße, bis er nach ca. 1,2 km am Bahnhof anhielt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Spraitbach: Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei auf der B298 ein weißer Audi mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Das Fahrzeug soll mehrfach im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geraten sein und einige Male den Randstein gestreift haben. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge machten die Fahrerin durch Hupen auf ihre unsichere Fahrweise aufmerksam. Im weiteren Verlauf konnte das Fahrzeug im Bereich Schlechtbach einer Kontrolle unterzogen werden. Zeugen bzw. mögliche weitere Personen, die durch die Fahrweise der 88-jährigen Audi-Fahrerin gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Mögglingen: Brand

Ein 64-Jähriger brannte am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr mit einem Abflammgerät Unkraut in seiner Einfahrt in der Straße Am Markt ab. Dabei gerieten eine angrenzende Hecke sowie ein geparkter Pkw in Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen sowie mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

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