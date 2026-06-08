Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl und Unfallflucht

Aalen (ots)

Braunsbach: Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 06 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz Kochertalbrücke an der BAB 6 rund 700 Liter Diesel aus dem Tank einer Sattelzugmaschine. Hierzu bohrte der Unbekannte ein Loch in den Tank. Der Schaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg an der Jagst unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 10:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz einer Bäckerei in der Haller Straße ein geparkter Toyota Yaris durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am hinteren linken Fahrzeugheck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell