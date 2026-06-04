Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Bewohnerin überrascht Einbrecher - Täter flüchtet unerkannt

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht wurde eine Bewohnerin bei einem Einbruch in der Nobelstraße leicht verletzt. Der Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Bewohnerin eines Hauses in der Nobelstraße gegen 1:40 Uhr laute Geräusche. Wie die anschließenden Ermittlungen ergaben, hatte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft.

Im Wohnzimmer traf der Unbekannte auf die Bewohnerin, die den Mann dort entdeckte. Als der Täter überrascht wurde, stieß er die ältere Frau zu Boden und flüchtete anschließend aus dem Haus. Die Bewohnerin erlitt hierbei leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird als etwa 175 cm großer Mann mit normaler Statur beschrieben, der komplett dunkel gekleidet war und eine Wollmaske mit Sichtschlitz trug.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (655795)

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