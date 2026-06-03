Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus an der Bernhardstraße

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bernhardstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (648526)

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