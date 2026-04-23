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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Zukunftstag 2026 bei der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Zukunftstag 2026 bei der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim
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Landkreis (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 23. April 2026, erhielten im Rahmen des Zukunftstags rund 150 Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klassen spannende Einblicke in die vielfältige Arbeit der Polizei. An mehreren Standorten der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim konnten die Teilnehmenden den Polizeiberuf aus nächster Nähe kennenlernen.

Ein Großteil der Kinder wurde am Standort Lingen begrüßt, wo etwa 50 Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches Programm erwartete. Neben der Besichtigung der Wache und Einblicken in die Kriminaltechnik sowie ersten Übungen im Bereich der Selbstverteidigung hatten sie die Möglichkeit, den Beamtinnen und Beamten über die Schulter zu schauen und zahlreiche Fragen zu stellen. Für große Begeisterung sorgte zudem die Vorführung der Diensthunde.

Besonders erfreulich war das große Interesse der jungen Teilnehmenden an einer möglichen beruflichen Zukunft bei der Polizei. Zahlreiche Kinder äußerten den Wunsch, später selbst in diesem Bereich tätig zu werden. Mit vielen neuen Eindrücken und vielleicht dem festen Ziel, später selbst eine Polizeiuniform zu tragen, endete der Zukunftstag für die Schülerinnen und Schüler.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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