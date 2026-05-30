Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland vom 30.05.2026

Oldenburg (ots)

+++ Oldenburg: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl +++

Zeugin mit möglichem Foto des Tatverdächtigen gesucht

Am Freitag, den 29.05.2026, kam es gegen 17:20 Uhr in einem Möbel- und Raumausstattungsgeschäft in der Oldenburger Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger das Geschäft, nahm zwei Pakete mit Oberbetten an sich und verließ anschließend ohne Bezahlung umgehend den Laden. Ein Mitarbeiter bemerkte den Vorfall und versuchte, den Mann zu verfolgen. Der Tatverdächtige konnte jedoch unerkannt entkommen. Von besonderem Interesse für die Ermittlungen ist eine bislang unbekannte Zeugin, die sich unmittelbar nach der Tat vor dem Geschäft aufgehalten haben soll. Nach Angaben des Mitarbeiters erklärte die Frau, ein Foto des Tatverdächtigen gefertigt zu haben. Vor der Rückkehr des Mitarbeiters hatte sich die Zeugen bedauerlicherweise bereits entfernt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 45 Jahre alt - ca. 175 cm groß - untersetzte Statur - schulterlanges, straßenköterblondes Haar - westeuropäisches Erscheinungsbild - insgesamt ungepflegtes Äußeres

Die Polizei bittet insbesondere die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei Oldenburg zu melden. Hinweise werden unter der bekannten Rufnummer der Polizei Oldenburg; 0441/790-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (632754)

+++ Westerstede: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und zeitweiser Vollsperrung +++

Am Samstag, den 30.05.2026, kam es um 05:58 Uhr auf der Alpenrosenstraße in Westerstede zwischen Spohle und Linswege zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. In Höhe der Unfallstelle platzte vermutlich ein Reifen am Kleintransporter (8 Sitzplätze), sodass der 43-jährige Fahrer aus Bremerhaven die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam, wo er nacheinander mit zwei Straßenbäumen kollidierte. Der Fahrer und die beiden gleichaltrigen Mitfahrer aus Bremerhaven wurden durch den Unfall verletzt und ins örtliche Krankenhaus gebracht. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Räumung musste die Fahrbahn insgesamt für circa 30 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. (633686)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell