Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Ermittlungen nach Leichenfund: Polizei identifiziert verstorbene Frau
Oldenburg (ots)
Nachdem am Freitagabend, 22. Mai 2026, eine leblose Frau in der Haaren in Oldenburg aufgefunden wurde, konnte die Polizei die Identität der Verstorbenen inzwischen zweifelsfrei klären.
Bei der Toten handelt es sich um eine 78-jährige Frau aus Oldenburg.
Die polizeilichen Ermittlungen haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.
Die vorherige Pressemeldung kann hier abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6281771
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell