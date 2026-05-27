Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall in der Straßburger Straße - Unterführung zeitweise gesperrt

Oldenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall hat heute Morgen in der Unterführung der Straßburger Straße in Oldenburg für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte gegen 08:15 Uhr der 51-jährige Fahrer eines Linienbusses vom ZOB kommend auf die Straßburger Straße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 50-jährigen Fahrerin eines Mercedes, welche die Straßburger Straße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen war die Unterführung der Straßburger Straße für etwa eine Stunde nicht befahrbar.

Gegen den 51-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Vorfahrtsverstoßes eingeleitet. (618527)

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