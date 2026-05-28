Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl von Baumaterial auf Baustelle am Sportpark Kreyenbrück in Oldenburg - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Ein eher ungewöhnlicher Diebstahl aus den vergangenen Tagen beschäftigt derzeit die Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

In der Zeit von Mittwoch (20. Mai 2026) bis gestern Vormittag verschwanden von einer Baustelle am Sportpark Kreyenbrück in der Brandenburger Straße insgesamt 144 Gehwegplatten (50 x 50 Zentimeter) sowie 40 Tiefbordsteine. Das Material war dort von einer Baufirma gelagert worden.

Als die Mitarbeiter am Morgen des 27. Mai ihre Arbeit aufnehmen wollten, staunten sie sicherlich nicht schlecht: Statt mit der Arbeit beginnen zu können stand zunächst einmal die Frage im Raum, wie man nahezu sechs Tonnen Baumaterial unbemerkt verschwinden lassen kann.

Fest steht: Für den Abtransport dürfte mehr als eine Schubkarre nötig gewesen sein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ein geeignetes Fahrzeug oder einen Anhänger genutzt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0441-7904115 entgegen. (620276)

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