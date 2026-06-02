Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugen nach Sachbeschädigung und Beleidigung in Metjendorf gesucht

Oldenburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Sonntag, 24. Mai 2026, in der Ortschaft Metjendorf ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 13:50 Uhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi die Straße Hoher Kamp in Metjendorf. Aufgrund einer Eröffnungsfeier der Feuerwehr waren entlang der Straße zahlreiche Fahrzeuge geparkt. Die 34-Jährige gab an, deshalb langsam an den abgestellten Fahrzeugen vorbeigefahren zu sein.

Währenddessen trat plötzlich ein bislang unbekannter Mann auf die Fahrbahn, gestikulierte in Richtung der Autofahrerin und schlug gegen den Außenspiegel ihres Mitsubishi. Der Spiegel wurde hierbei beschädigt und ging zu Bruch.

Die 34-Jährige hielt daraufhin an und stieg aus ihrem Fahrzeug aus. Anschließend wurde sie von dem Mann lautstark angeschrien und beleidigt. Danach entfernte sich der Unbekannte. Möglicherweise war er in Begleitung einer Frau sowie eines Kindes.

Der unbekannte Mann wird als etwa 175 bis 180 cm groß und ungefähr 40 Jahre alt beschrieben. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild sowie eine kräftige Statur gehabt haben. Bekleidet war er mit einem roten Cap, einem weißen T-Shirt, einer kurzen Jeanshose und weißen Sneakern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wiefelstede unter der Telefonnummer 04402-916120 entgegen. (607425)

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