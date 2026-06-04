Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend ein 68-jähriger Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am gestrigen Abend, gegen 20:25 Uhr, wurde eine Polizeistreife im Bereich der Kreuzung Ziegelhofstraße / Elsässer Straße durch Passanten auf eine verletzte Person aufmerksam gemacht. Der Mann lag auf dem dortigen Fußweg, wies eine blutende Kopfverletzung auf und war nur eingeschränkt ansprechbar. Neben ihm befand sich ein Fahrrad.

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 68-jährigen Mann aus Oldenburg. Bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte wurde der Mann durch die Polizisten erstversorgt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 68-Jährige mit seinem Pedelec den rechtsseitigen, für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Ziegelhofstraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich bog er nach rechts auf den Gehweg der Elsässer Straße ab. Wenige Meter hinter dem Kreuzungsbereich kollidierte der Mann aus bislang unbekannter Ursache mit dem Pfosten eines Verkehrszeichens. Dabei stieß er offenbar mit dem Kopf gegen den Pfosten.

Der 68-jährige Oldenburger erlitt durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (655612)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell