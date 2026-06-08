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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung erledigt

Aalen (ots)

Backnang - Waldrems: Vermisstenfahndung erledigt

Die seit dem 07.06.2026 aus Waldrems vermisste 74-jährige Frau wurde in der Nacht zum Montag (08.06.2026) gegen 01:20 Uhr unverletzt aber in einer hilflosen Lage im Rems-Murr-Kreis angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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