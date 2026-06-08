POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung erledigt
Aalen (ots)
Backnang - Waldrems: Vermisstenfahndung erledigt
Die seit dem 07.06.2026 aus Waldrems vermisste 74-jährige Frau wurde in der Nacht zum Montag (08.06.2026) gegen 01:20 Uhr unverletzt aber in einer hilflosen Lage im Rems-Murr-Kreis angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.
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