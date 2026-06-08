Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frau verletzt durch Traktor und Treibstoffdiebstähle

Aalen (ots)

Schrozberg: Frau verletzt durch Traktor

Am Montag gegen 9 Uhr kam es in der Wäldlesgasse zu einem schweren Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich ein Traktor selbstständig in Bewegung und überrollte eine 68-jährige Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Fahrzeug befand. Anschließend prallte der führerlose Traktor gegen eine Hauswand. Da die Räder weiterhin durchdrehten, entwickelte sich starker Rauch. Hinzukommende Zeugen verständigten daraufhin die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückte. Die schwer verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

Satteldorf: Treibstoff entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, rund 400 Liter Treibstoff aus einem entlang der K2504 zwischen Satteldorf und Ellrichshausen abgestellten Bagger. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Braunsbach: Dieseldiebstahl

Zwischen Donnerstag und Montag entwendete ein unbekannter Täter aus drei Baumaschinen insgesamt 440 Liter Dieseltreibstoff. Die Maschinen waren an der L1036 zwischen Braunsbach und Orlach abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 940010 entgegen.

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