Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Arbeitsmaschinen beschädigt - Widerstand und Beleidigungen gegen Polizeibeamte - Sonstiges

Aalen (ots)

Bühlerzell: Mit LKW Zaun beschädigt

Am Montag gegen 10:35 Uhr touchierte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug einen Zaun im Bergweg. Vermutlich fuhr der LKW rückwärts, so dass der Fahrer den Kontakt eventuell gar nicht bemerkte. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Widerstand und Beleidigungen gegen Polizeibeamte

Am Montag um 17 Uhr wurde der Polizei ein vermutlich betrunkener Rollerfahrer gemeldet. Tatsächlich konnte der 64-jährige Mann auf dem Hof einer Getränkehandlung in der Unterlimpurger Straße angetroffen werden, als er gerade dabei neben seinem Roller stehend ein Bier zu trinken. Nachdem der Mann einen Atemalkoholtest abgelehnt hat, wurde er aufgefordert mit auf die Dienststelle zu kommen, damit eine Blutentnahme durchgeführt werden kann. Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv. Zudem beleidigte er die beiden Beamten mehrfach. Während der Blutentnahme auf der Dienststelle kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen. Der Mann beleidigte und bedrohte sowohl die Beamten, als auch den Arzt. Eine versuchte Körperverletzung konnte abgewehrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ilshofen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Sonntagmittag, 14 Uhr, wurden die Außenfassade und das Garagentor eines Kindergartens in der Gartenstraße mit Farbschmierereien beschädigt. Der entstandene Schaden kann momentan noch nicht abgeschätzt werden. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte drei Kinder im Alter von 12-14 Jahren als Verursacher der Sachbeschädigungen ermittelt werden.

Crailsheim: Arbeitsmaschinen beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr zwei auf dem Baufeld einer Straßenbaustelle an der B290 abgestellte selbstfahrende Arbeitsmaschinen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Crailsheim unter 07951 480-0 entgegen.

Wolpertshausen: PKW touchiert Mittelschutzplanke

Am Montag um 07:20 Uhr befuhr ein 65-jähriger Lenker eines PKW Citroen die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshausen kam das Fahrzeug aufgrund Unachtsamkeit des Fahrers nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke der Autobahn. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell