POL-ST: Rheine, Einbruch gemeldet

In ein Mehrfamilienhaus an der Darbrookstraße ist eingebrochen worden. Die Tatzeit kann zwischen Dienstagmittag (12.02.2019), 13.30 Uhr und Donnerstagmorgen (14.03.2019), 07.40 Uhr, eingegrenzt werden. Der oder die Täter zertrümmerten die Scheibe des Wohnzimmerfensters und stiegen dann in die Räume ein. In den Zimmern durchwühlten sie alle Schränke und Behältnisse. Was die Einbrecher aus der Wohnung gestohlen haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Bei den Polizeibeamten meldete sich ein Zeuge, der in der Nacht zum Donnerstag, um genau 03.00 Uhr, ein lautes Geräusch gehört hatte, dieses aber nicht zuordnen konnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

