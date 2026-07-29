Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
LWSPA M-V: Sichergestellte Boote in der WSPI Schwerin - Eigentümersuche
Schwerin (ots)
Die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin sucht die Eigentümer von zwei kleinen Booten:
1. Angelboot (siehe Foto 1)
Länge: ca. 3 m / Breite: ca. 1,50 / Farbe: blau
Das Boot wurde am 30.06.2022 um 15:15 Uhr auf dem Dümmer See aufgefunden und sichergestellt.
2. Schlauchboot (Beiboot) mit Paddel (siehe Foto 2)
Länge: 2,30 m / Breite: 1,30 m / Farbe: grau
Hersteller/Typ: Viamare
Das Boot wurde am 24.05.2026 gegen 20:00 Uhr im Stangengraben zwischen Schweriner Innensee und Heidensee aufgefunden.
Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu den Eigentümern geben können werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Schwerin zu melden.
Kontakt:
Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin
Am Werder 22
19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 555 76 0
Fax: 0385 / 555 76 226 E-Mail: wspi.schwerin@polmv.de
Rückfragen zu den Bürozeiten:
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