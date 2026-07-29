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Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Sichergestellte Boote in der WSPI Schwerin - Eigentümersuche

LWSPA M-V: Sichergestellte Boote in der WSPI Schwerin - Eigentümersuche
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Schwerin (ots)

Die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin sucht die Eigentümer von zwei kleinen Booten:

1. Angelboot (siehe Foto 1)

Länge: ca. 3 m / Breite: ca. 1,50 / Farbe: blau

Das Boot wurde am 30.06.2022 um 15:15 Uhr auf dem Dümmer See aufgefunden und sichergestellt.

2. Schlauchboot (Beiboot) mit Paddel (siehe Foto 2)

Länge: 2,30 m / Breite: 1,30 m / Farbe: grau

Hersteller/Typ: Viamare

Das Boot wurde am 24.05.2026 gegen 20:00 Uhr im Stangengraben zwischen Schweriner Innensee und Heidensee aufgefunden.

Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu den Eigentümern geben können werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Schwerin zu melden.

Kontakt:

Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Am Werder 22

19055 Schwerin

Tel.: 0385 / 555 76 0

Fax: 0385 / 555 76 226 E-Mail: wspi.schwerin@polmv.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
PHKin Petra Kieckhöfer
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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