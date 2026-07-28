Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Sportbootunfall - gekentertes Segelboot im Vilzsee

WSPI Waren (ots)

Am gestrigen Montag, den 27.07.2026 wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Waren gegen 16:40 Uhr durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein Segelboot auf dem Vilzsee (bei Mirow/LK MSE) gekentert sei. Die beiden Besatzungsmitglieder (62,64), die mit dem 4-Meter-Segelboot unterwegs waren, wurden von der Besatzung eines weiteren Bootes unverletzt geborgen. Das Segelboot sank teilweise und soll durch den Eigentümer im Laufe des heutigen Tages gehoben werden. Es traten keine Betriebsstoffe aus. Die Wasserschutzpolizei Waren war mit einem Streifenboot ebenfalls vor Ort und nahm eine Sportbootunfallanzeige auf. Die Gründe des Bootsunfalles sind derzeit noch nicht ermittelt. Eine Information an das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ist erfolgt.

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