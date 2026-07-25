Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Kollison eines Fahrgastschiffes mit Segelyacht im Hafen Wiek (Rügen)

Stralsund (ots)

Am 25.07.2026 kam es im Hafen Wiek zu einer Kollision zwischen einem Fahrgastschiff und einer festgemachten Segelyacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel beim Ablegemanöver nach Inbetriebnahme des Bugstrahlruders die Rudersteuerung des Fahrgastschiffes aus. Auch das Notruder ließ sich nicht in Betrieb nehmen. Beim Versuch, das Schiff ausschließllich mit den Hauptmaschinen wieder an den Liegeplatz zu manövrieren, kollidierte dieses mit der im nördlichen Hafenbereich liegenden Segelyacht.

Die Segelyacht wurde auf einer Länge von etwa zehn Metern beschädigt. Zudem entstanden Schäden an zwei Abweisern der Hafenanlage. Am Fahrgastschiff beschränkten sich die Schäden auf leichten Farbabrieb. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt im Bereich der Stromversorgung zum Ausfall der Rudersteuerung geführt haben. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenen Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Stralsund und Sassnitz.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell