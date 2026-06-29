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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Falscher Polizist erbeutet Bargeld und Schmuck

Opfer einer perfiden Betrugsmasche ist am Freitagmittag eine 85-jährige Frau geworden. Die Seniorin erhielt zunächst den Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin und kurz darauf den eines vermeintlichen Polizeibeamten. Unter dem Vorwand, die betrügerische Bankangestellte mithilfe der Wertsachen der Frau überführen zu müssen, erschlich sich der Unbekannte das Vertrauen der 85-Jährigen. Die Seniorin übergab an ihrer Wohnung Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro sowie Schmuck an einen unbekannten Abholer. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich: echte Beamte fordern Sie niemals am Telefon dazu auf, Bargeld oder Wertsachen zur Absicherung oder für Ermittlungen an Unbekannte zu übergeben. Legen Sie im Zweifelsfall sofort auf und kontaktieren Sie Ihre Polizeidienststelle über die offizielle Telefonnummer oder den Notruf 110. Informationen zu dieser und weiteren Betrugsarten finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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