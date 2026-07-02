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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Mit Alkohol auf Fahrrad unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Gestern Abend wurde der Polizei Wörth gegen 20.15 Uhr eine randalierende Person in der Bahnhofstraße in Wörth am Rhein gemeldet. Während die Beamten die Örtlichkeit anfuhren, setzte sich der Randalierer auf ein Fahrrad und fuhr damit in Richtung Ortsmitte davon. Wenige Minuten später konnte der 44-Jährige Mann auf einer Bank auf einem Radweg parallel zur Dammstraße sitzend angetroffen und kontrolliert werden. Der 44-Jährige räumte bei der Kontrolle ein, das Fahrrad zuvor in einem Gebüsch gefunden zu haben. Das Fahrrad wurde daher sichergestellt. Weiterhin konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Dem 44-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen den 44-Jährigen wurden die dementsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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