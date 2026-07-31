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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung zum Rettungseinsatz an der Steilküste auf Rügen (LK Vorpommern Rügen)

Sassnitz (ots)

Am 31.07.2026, gegen 12.30 Uhr, wurden der Polizei zwei Personen an 
den Kreidefelsen in der Nähe der Piratenschlucht gemeldet. Die beiden
Personen wurden seeseitig im oberen Drittel des Steilhangs 
festgestellt. Es wurde umgehend ein Rettungseinsatz ausgelöst, bei 
dem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz, Mitarbeiter des 
Rettungsdienstes, Polizeibeamte des Polizeireviers Sassnitz, sowie 
der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz zum Einsatz kamen.
Da mit bloßem Auge keine Personen am Steilhang gesichtet werden 
konnten, kam eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz. Auch mit dieser 
konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Daraufhin wurde der 
Einsatz abgebrochen. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es verboten ist, die 
ausgewiesenen Wege im Nationalpark zu verlassen. Dazu gehört auch der
Steinstrand entlang der Steilküste. Zudem besteht in diesen Bereichen
Lebensgefahr. 
Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit 
einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden kann. Weiterhin 
können in solchen Fällen dem Betroffenen die Kosten des Einsatzes der
Rettungskräfte auferlegt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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