Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher beschäftigen Greifswalder Polizei - Zwei Tatverdächtige gestellt (LK V-G)

Greifswald (ots)

In der Nacht vom 31.07.2026 kam es innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Einsätzen wegen Einbruchsdelikten im Stadtgebiet von Greifswald. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen 01:00 Uhr meldeten Zeugen einen Einbruch in den Kiosk am Strandbad Eldena. Mehrere Streifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald eilten umgehend zum Tatort. Im Nahbereich stellten die Beamten zwei tatverdächtige deutsche Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb es bei einem Einbruchsversuch. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall wurde eingeleitet. Ebenfalls gegen 01:00 Uhr ging ein Notruf über mehrere unberechtigte Personen auf einer Baustelle im Ernst-Thälmann-Ring ein. Auch hier bestand der Verdacht eines Einbruchs. Beim Eintreffen der sofort eingesetzten Kräfte waren keine Personen mehr vor Ort. Da bislang keine Hinweise auf einen Einbruch oder Sachschaden vorliegen, wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Nur wenig später, gegen 01:45 Uhr, kam es in der Anklamer Straße zu einem weiteren versuchten Einbruch. Zwei noch unbekannte Täter versuchten gewaltsam, die Eingangstür eines Supermarktes zu öffnen. Der Versuch misslang, hinterließ jedoch einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Trotz einer sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndung entkamen die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in der Nacht zum 31.07.2026 im Bereich des Strandbades Eldena, des Ernst-Thälmann-Rings oder der Anklamer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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