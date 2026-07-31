Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rettungseinsatz an der Steilküste auf Rügen

Sassnitz (ots)

Derzeit befinden sich Polizei, Feuerwehr, die Höhenrettung der Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei sowie der Rettungsdienst im Bereich der Steilküste der Insel Rügen nach ersten Erkenntnissen auf Höhe der Piratenschlucht im Einsatz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden dort zwei Personen von mehreren Zeugen - unter anderem von der Wasserseite aus - an der Steilküste wahrgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände wurde ein umfangreicher Rettungseinsatz eingeleitet.

Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit an. Weitere Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden.

Es wird gegebenenfalls nachberichtet.

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