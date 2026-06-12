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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 12.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Brand ++

Borkum - Brand

Am 11.06.2026 wurde gegen 12:15 Uhr ein Brand in einem Gastronomiebetrieb in der Kirchstraße auf Borkum gemeldet. Aktuellen Erkenntnissen zufolge führte ein technischer Defekt in der Küche zu dem Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand kein Personenschaden, auch das Gebäude wurde nicht beschädigt. Am Inventar entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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