POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 12.06.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Brand ++
Borkum - Brand
Am 11.06.2026 wurde gegen 12:15 Uhr ein Brand in einem Gastronomiebetrieb in der Kirchstraße auf Borkum gemeldet. Aktuellen Erkenntnissen zufolge führte ein technischer Defekt in der Küche zu dem Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand kein Personenschaden, auch das Gebäude wurde nicht beschädigt. Am Inventar entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell