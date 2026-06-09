Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 09.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Eigentümer gesucht ++ Verkehrsunfälle ++

Leer - Eigentümer gesucht

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wurde am 03.06.2026 ein E-Scooter im Nahbereich des Bahnhofs in Leer aufgefunden. Es handelt es sich dabei um einen schwarzen E-Scooter des Modells E-Wheels E2S V2. Das Fahrzeug war mit einem roten Seilschloss gesichert abgestellt. Bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Uplengen - Verkehrsunfall

Am 08.06.2026 befuhr eine 36-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz E 250 aus dem Landkreis Aurich gegen 19 Uhr die Jübberder Straße in Richtung Remels. Als sie nach links in den Hinterneufeldweg abbiegen wollte, überholte 22-jähriger Krad-Fahrer aus dem Landkreis Leer, der hinter der 36-Jährigen fuhr, den sich bereits im Abbiegevorgang befindlichen PKW. Es kam zu einer Kollision. Dabei erlitt der Krad-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus verletzten sich drei Kinder, die im Mercedes mitfuhren, bei dem Unfall leicht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war bis circa 22:35 Uhr vollgesperrt.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Eine 67-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz E 200 befuhr am 08.06.2026 gegen 16:45 Uhr den Lienenweg in Ostrhauderfehn in Richtung Stickhausen. An der Kreuzung zur L 21 wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 26-jährige Fahrerin eines Ford Focus. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Frauen leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

Emden - Verkehrsunfall/Zeugensuche

Am 09.06.2026 befuhr eine 71-jährige Fahrradfahrerin gegen 7 Uhr die Faldernstraße aus Emden kommend auf dem Fahrradstreifen. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mutmaßlich alleinbeteiligt zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Da sich die Frau nicht mehr an den Unfallhergang erinnern kann, suchen wir nun Zeugen. Personen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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