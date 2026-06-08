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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++ Einbruch ++

Moormerland - Verkehrsunfall

Am 05.06.2026 befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Tesla Model 3 gegen 18:15 Uhr den Weidenweg in Moormerland und wollte nach rechts auf die Koloniestraße abbiegen. Dabei übersah er eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin, die den Radweg der Koloniestraße in Richtung Warsingsfehn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 72-Jährige stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Am PKW entstand ein Sachschaden.

Leer - Einbruch

Zwischen dem 21.05.2026 gegen 23 Uhr und dem 22.05.2026 gegen 5:15 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in einen Gastgewerbebetrieb in der Groninger Straße in Leer ein. Dort entwendete sie Diebesgut im Wert eines unteren dreistelligen Betrags. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden.

Ebenfalls in der Nacht vom 21.05. auf den 22.05.2026, zwischen 21:00 und 07:00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft zudem, in einen vor dem Gastgewerbebetrieb in der Groninger Straße abgestellten Reisebus einzudringen. Dabei entstand ein Sachschaden am Bus.

Personen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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