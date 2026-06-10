Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++

Weener - Verkehrsunfall

Am 09.06.2026 befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines LKW gegen 10:40 Uhr die Stapelmoorer Straße in Fahrtrichtung Weener. Aufgrund einer Windböe gerät er auf den Grünstreifen und kippt anschließend in einem Graben auf die Seite. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Neben dem LKW wurden auch die Berme sowie zwei Straßenbäume beschädigt. Für die Bergungsmaßnahmen wurde die Stapelmoorer Straße in den Abendstunden voll gesperrt.

A 31/Bereich Weener - Verkehrsunfall

Am 09.06.2026 befuhr ein 59-jähriger Fahrer eines LKW gegen 13:15 Uhr die Autobahn 31 in Richtung Emden. Bei Weener kam er aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach der LKW die Außenschutzplanke und kippte auf die Seite. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Autobahn war bis circa 16:35 Uhr voll gesperrt.

Leer - Verkehrsunfall

Am 09.06.2026 befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Hyundai i20 gegen 16:55 Uhr die Straße Bingumer Deich in Richtung Leer. Als er nach links auf die Emsstraße abbiegen wollte, übersah er einen 24-jährigen Fahrer eines BMW 330D, der die Emsstraße befuhr. Es kam zu einer Kollision, bei der beide Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden PKW entstand ein Sachschaden im insgesamt unteren fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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