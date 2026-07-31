Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Autofahrer beschimpft Polizisten nach Verkehrskontrolle

Groß Teetzleben (ots)

Ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille und heftige Beleidigungen gegen Einsatzkräfte sind das Ergebnis einer Alkoholfahrt am Donnerstagabend im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Am 30.07.2026 meldeten Zeugen gegen 20:30 Uhr der Einsatzleitstelle Neubrandenburg den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt im Bereich Groß Teetzleben. Beamte des Polizeireviers Malchin stellten den beschriebenen Pkw Dacia wenig später direkt in der Ortslage fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-jährigen deutschen Fahrer bestätigte den Verdacht mit einem Wert von knapp über 2,5 Promille. Zur Sicherung der Beweismittel brachten die Beamten den Mann für eine Blutprobenentnahme in das Klinikum Neubrandenburg. Während der gesamten polizeilichen Maßnahme verhielt sich der Autofahrer äußerst unkooperativ. Er beschimpfte und beleidigte die eingesetzten Polizisten mehrfach verbal. Die Polizei hat gegen den 42-Jährigen Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Beleidigung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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