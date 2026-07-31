Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigem aus Stralsund

Stralsund (ots)

Seit Donnerstag, dem 30.07.2026, wird ein 13-Jähriger aus Stralsund vermisst.

Nähere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://urlz.fr/vf0T

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, im digitalen Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

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