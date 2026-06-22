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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kabel und Kunststoffummantelungen auf Privatgrundstück verbrannt - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntagabend, 21.06.2026, wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Verdener Straße in Nienburg alarmiert.

Gegen 19:05 Uhr meldeten Bahnreisende eine auffällige Rauchentwicklung aus dem rückwärtigen Bereich eines Grundstücks in Richtung der Bahnanlage. Die eingesetzten Kräfte stellten vor Ort fest, dass mehrere Personen in einer Feuerschale Kabel sowie deren Kunststoffummantelungen verbrannten.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Personen wurden nicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das Verbrennen von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen ist grundsätzlich unzulässig und kann ordnungswidrigkeiten- oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und informierte die beteiligten Personen über die eingeleiteten Maßnahmen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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