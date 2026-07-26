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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand einer Scheune

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (26.07.2026) um 00:25 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Guntruper Straße gerufen worden. Als die Kräfte eintrafen, stand die Scheune in Vollbrand. Personen befanden sich nicht im Gebäude.

Für die Zeit der Löscharbeiten ist der Bereich der B481 (Schifffahrter Damm) im Gefahrenbereich aktuell Gesperrt.

Zur Brandursache und der Gesamtschadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Löscharbeiten dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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