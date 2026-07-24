Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Hühnerstalls in Tribsees

Tribsees (ots)

Am heutigen Freitag, dem 24. Juli 2026, wurde die Polizei um 04:20 Uhr zu einem Brand in der Bergstraße in Tribsees gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein Hühnerstall mit mehreren Anbauten und Volieren aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten das Feuer.

Personen wurden nicht verletzt. Bei dem Brand verendeten jedoch zehn Hähne, vier Hühner sowie fünf Enten.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

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