Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Strasburg - Hoher Sachschaden und Straßensperrung (LK V-G)

Strasburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.07.2026 kam es in Strasburg zu einem folgenschweren Brand eines Mehrfamilienhauses. Gegen 01:30 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Vorpommern-Greifswald die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über das Feuer in der Bahnhofstraße. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollflammen. Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in dem Haus, sodass keine Verletzten zu beklagen sind. Nach ersten Schätzungen sind die betroffenen Wohnungen jedoch vorerst komplett unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 500.000 Euro beziffert. Als Brandursache wird nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt angenommen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern momentan noch an. Aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen ist der Bereich rund um die Bahnhofstraße für den Verkehr voll gesperrt. Insgesamt sind 57 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Strasburg, Pasewalk, Neuensund, Groß Luckow, Mildenitz und Blumenhagen mit 14 Einsatzfahrzeugen vor Ort im Großeinsatz.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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