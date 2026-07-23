Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Kleine Katze im Glück - Polizei und Feuerwehr retten rotes Kätzchen aus Motorraum
Stavenhagen (ots)
Eine tierische Rettungsaktion beschäftigte am Donnerstagmorgen (23.07.2026) die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr in Stavenhagen.
Gegen 09:50 Uhr sprach ein aufmerksamer Bürger eine vorbeifahrende Polizeistreife des Polizeireviers Malchin an, da aus dem Motorraum eines auf einem Einkaufsmarkt-Parkplatz in der Werdohler Straße geparkten Opels ein leises, aber stetiges Miauen zu hören war.
Die Beamten lokalisierten das Geräusch schnell tief im Inneren des Fahrzeugs. Um das kleine Wesen nicht zu gefährden, wurde zudem über das Ordnungsamt Stavenhagen die Feuerwehr angefordert. Mit geschickten Handgriffen gelang es den zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stavenhagen das kleine rote Samtpfötchen unversehrt aus seiner Notlage zu befreien.
Das augenscheinlich wohlbehaltene Babykätzchen wurde anschließend direkt in die fürsorglichen Hände eines Tierarztes übergeben. Dank des schnellen Hinweises des Passanten und des reibungslosen Zusammenspiels der Einsatzkräfte nahm dieser Einsatz ein glückliches Ende.
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