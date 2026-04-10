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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann nachmittags mit 2,27 Promille am Steuer erwischt

Trollenhagen/Buchhof (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Zeuge die Polizei über einen Autofahrer informiert, der bei Trollenhagen womöglich betrunken Auto fährt. Dem Zeugen waren unter anderem Schlangenlinien-Fahrten aufgefallen.

Die Polizei hat das Gebiet abgesucht und stellte das Auto gegen 16:00 Uhr in Buchhof fest. Der Mann am Steuer - ein 63-jähriger Deutscher - pustete zunächst 2,27 Promille bevor es dann in die Klinik zur Blutprobenentnahme für ihn ging. Sein Führerschein und seine Autoschlüssel wurden sichergestellt. Er konnte nach den Maßnahmen nach Hause.

Das Auto wurde bereits einen Tag zuvor schon von Zeugen mit dem Hinweis gemeldet, da fahre jemand Schlangenlinien. Am Mittwoch konnten die Beamten beim Bestreifen des Bereichs jedoch niemanden mehr feststellen. Ob der gestern gestellte Mann auch vorgestern selbst betrunken am Steuer des gemeldeten Autos saß, ist noch nicht bekannt.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Es gibt bei der Polizei nahezu täglich Hinweise von Bürgern auf auffällige Verkehrsteilnehmer. Nicht immer kann sich ein Verdacht bestätigen, manchmal wird auch das beschriebene Fahrzeug nicht mehr festgestellt. Hinweise werden jedoch konsequent geprüft. Immer wieder gibt es dann neben den eigenen Feststellungen bei Streifenfahrten auch Fahrzeugführer unter Einfluss, die dank der Zeugenhinweise gestellt werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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