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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei codiert wieder Räder im Landkreis

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots)

Die neuen Termine zum Codieren von Rädern durch die Polizei im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stehen fest:

   - Donnerstag, 16.04.2026, 10:00 - 15:00 Uhr  Neubrandenburg, 
     Lindetal-Center, Juri-Gagarin-Ring 1, Gemeinschaftsraum
   - Donnerstag, 28.05.2026, 10:00 - 15:00 Uhr  Friedland, Markt
   - Donnerstag, 18.06.2026,  10:00 - 15:00  Uhr Demmin, Marktplatz
   - Dienstag, 14.07.2026, 09:00 - 14:30 Uhr  Malchow, Stadthafen
   - Mittwoch, 26.08.2026, 10:00 - 15:00 Uhr  Neubrandenburg, 
     Kulturpark, am Eiscafé
   - Mittwoch, 09.09.2026, 10:00 - 15:00 Uhr  Waren, Müritzeum
   - Mittwoch, 16.09.2026,  13:00 - 17:30 Uhr Neubrandenburg, 
     Bethaniencenter

Die Codierung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. E-Bikes können ebenfalls codiert werden.

Was müssen Leute, die Räder codieren lassen wollen, dabei haben? Einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z.B. Kaufbeleg) sowie einen gültigen Personalausweis.

Durch die Erfahrung der vergangenen Jahre geht die Polizei davon aus, dass codierte Fahrräder potenzielle Diebe abschrecken. Codierte Fahrräder sind schwerer zu verkaufen und einfacher zuzuordnen. Im Falle eines Diebstahls erhöht sich die Chance, das Fahrrad seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückzuführen. Die Codierung wird gut sichtbar am Rahmen angebracht und ermöglicht der Polizei eine schnelle Identifikation, auch über Landesgrenzen hinweg.

Zusätzlich zur Codierung rät die Polizei auch dringend zu Schlössern, die es Dieben schwer machen, das Rad zu klauen. Bei Rädern, die durchaus mehrere tausend Euro kosten, lohnt sich die Investition in ein gutes und zugleich auch teureres Schloss. Räder sollten zudem selbst bei kurzzeitiger Abwesenheit angeschlossen werden.

In den vergangenen Jahren sind die erfassten Fälle von Raddiebstählen im Landkreis zurückgegangen. Im Jahr 2025 wurden 456 Fälle (2024: 552) erfasst, davon im Bereich Neubrandenburg 243.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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