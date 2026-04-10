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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubüberfall in Wettbüro - Täter derzeit im Gewahrsam

Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr ist über den Notruf ein Raub in einem Wettbüro im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg gemeldet worden. Der verhüllte Täter soll Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Mit mehreren tausend Euro, die er erpresst hat, floh der Täter schließlich.

Durch eine gute Personenbeschreibung und Ermittlungen der Polizei vor Ort erhärtete sich der Verdacht gegen eine bestimmte Person. Da es Hinweise darauf gab, wo sich der Gesuchte aufhalten könnte, fuhren die Beamten in die Oststadt. Dort trafen die Einsatzkräfte in einer Wohnung auf den gesuchten 25-jährigen Russen. Er wurde vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen zum Revier gebracht, wo sich der polizeibekannte Mann derzeit in der Gewahrsamszelle befindet. Die Beute konnte ebenso sichergestellt werden wie das mutmaßlich für den Raub genutzte Messer.

Die Ermittlungen wegen der räuberischen Erpressung dauern an. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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