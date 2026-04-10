PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Friedland (ots)

Am 10.04.2026 gegen 02:10 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeirevier Friedland in der Woldegker Straße in Neubrandenburg einen PKW Mercedes fest. Da das Fahrzeug eine unsichere Fahrweise hatte, entschlossen sich die Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrzeugführer versuchte noch sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber nach kurzer Fahrt gestoppt werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 41-jährigen ukrainischen Fahrzeugführerin fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 03:40

    POL-NB: Vermisste 15-Jährige in Neubrandenburg

    Neubrandenburg (ots) - Seit dem 09.04.2026, um 08:47 Uhr, erneut die 15-jährige aus Neubrandenburg vermisst. Nähere Informationen unter dem Pfad:https://is.gd/0RAuak Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst Jens Unmack EPHK Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de Rückfragen innerhalb der Bürozeiten: Bitte ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 23:04

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der BAB 20

    Greifswald (ots) - Am 09.04.2026 gegen 19:00 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen und Gützkow auf Höhe der Brücke bei Alt Pansow/Dersekow zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Daihatsu die A20 in Fahrtrichtung Stettin, als er durch eine auf der ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 21:10

    POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Schwer- und einem Leichtverletzten auf der B96 bei Usadel

    Neustrelitz (ots) - Am 09.04.2026 gegen 15:00 Uhr kam es auf der B96 bei Usadel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 19-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel die B96 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Neustrelitz. Mit im Fahrzeug befand sich seine 21-jährige Freundin als Beifahrerin. Kurz hinter der Ortslage Usadel kam er in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren