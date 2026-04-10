Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Friedland (ots)

Am 10.04.2026 gegen 02:10 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeirevier Friedland in der Woldegker Straße in Neubrandenburg einen PKW Mercedes fest. Da das Fahrzeug eine unsichere Fahrweise hatte, entschlossen sich die Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrzeugführer versuchte noch sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber nach kurzer Fahrt gestoppt werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 41-jährigen ukrainischen Fahrzeugführerin fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

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