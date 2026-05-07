Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Großkontrolle auf der BAB 20 - 42-jähriger Pole mit 2,1 Promille aus dem Verkehr gezogen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am 07.05.2026 führten Einsatzkräfte der Landespolizei auf der BAB 20 im Bereich des Parkplatzes Quellental Süd eine umfangreiche Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern durch.

An dem Einsatz waren insgesamt 43 Polizisten aus dem gesamten Land beteiligt. Kontrolliert wurde insbesondere der mögliche Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln oder Medikamenten auf die Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen der Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte drei Fahrzeugführer fest, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss berauschender Mittel beziehungsweise Alkohol führten. Darüber hinaus wurden bei vier weiteren Fahrzeugführern Verstöße gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung festgestellt.

Besonders gravierend war der Fall eines 42-jährigen polnischen Fahrzeugführers, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,1 Promille gemessen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt mit seinem BMW untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Zur sicheren Durchführung der Kontrollmaßnahmen wurde im Bereich der Kontrollstelle die zulässige Höchstgeschwindigkeit vorübergehend auf 60 km/h reduziert. Während der sechsstündigen Kontrolle führten die Einsatzkräfte zudem Geschwindigkeitsmessungen durch, die zeigten, dass jeder fünfte Fahrzeugführer zu schnell war. Dabei wurden insgesamt 650 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Gegen 328 Verkehrsteilnehmer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, in 21 Fällen droht zusätzlich ein Fahrverbot. Den höchsten Geschwindigkeitsverstoß beging ein Fahrzeugführer, der bei erlaubten 60 km/h mit 124 km/h gemessen wurde.

Die Ergebnisse der Kontrollmaßnahmen verdeutlichen erneut die hohe Bedeutung regelmäßiger Verkehrsüberwachungen. Insbesondere die Vielzahl der Geschwindigkeitsverstöße sowie Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zeigen, dass Kontrollen dieser Art weiterhin notwendig sind, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.

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