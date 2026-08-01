Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Drei Personen bei schwerem Verkehrsunfall verletzt

Haren (ots)

Am Freitag, dem 31.07.2026, kam es gegen 14:55 Uhr auf der Süd-Nord-Straße (K225) in Haren zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 44-jähriger Fahrer mit seinem Opel Corsa auf der Süd-Nord-Straße aus Richtung Wesuwe kommend unterwegs. Als er nach links auf die Harener Straße (K242) abbiegen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden 52-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 44-jährige Autofahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Meppen gebracht. Auch der Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 42-jährige Beifahrerin im Opel Corsa erlitt schwere Verletzungen. Sie war nach dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Die Feuerwehren aus Rütenbrock und Haren waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und rund 29 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Befreiung der eingeklemmten Beifahrerin unterstützten die Einsatzkräfte bei der Absicherung der Unfallstelle. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt.

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