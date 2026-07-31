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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ermittlungen gegen Betreiber einer Fahrschule aus dem nördlichen Emsland - Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim führen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen den Betreiber einer Fahrschule aus dem nördlichen Emsland. Die Ermittlungen werden durch die beim Polizeikommissariat Papenburg eingerichtete Ermittlungsgruppe "Modulverkauf" geführt.

Gegenstand des Verfahrens ist der Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges sowie weiterer Straftaten im Zusammenhang mit der Durchführung von Berufskraftfahrer-Weiterbildungen. Nach dem derzeitigen Stand werden mehr als 1.000 Verdachtsfälle aus dem gesamten Bundesgebiet geprüft. Im Zuge der Ermittlungen konkretisierte sich auch ein Tatverdacht gegen die Ehefrau des Fahrschullehrers wegen u. a. Beihilfe zu den genannten Staftatbeständen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ das Amtsgericht Papenburg einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Dieser wurde am 23.07.2026 vollstreckt. Im Anschluss wurde der Beschuldigte der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Papenburg vorgeführt.

Nach der richterlichen Vorführung wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Dem Beschuldigten ist es untersagt, das Bundesgebiet zu verlassen. Darüber hinaus musste er seine Ausweisdokumente abgeben, sich zweimal wöchentlich bei einer Polizeidienststelle melden sowie eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Die Ermittlungen dauern an. Aufgrund des laufenden Strafverfahrens können derzeit keine weiteren Angaben zum näheren Inhalt der Ermittlungen gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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