Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Exhibitionistische Handlung auf Minigolfanlage - Polizei sucht Zeugen
Bad Bentheim (ots)
Am Samstag, dem 25.07.2026, kam es zwischen 15:10 Uhr und 15:25 Uhr auf der Minigolfanlage im Schlosspark in Bad Bentheim zu einer exhibitionistischen Handlung.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein 23-jähriger Mann dort gegenüber mehreren anwesenden Personen in exhibitionistischer Weise gezeigt haben. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige konnte im Rahmen der Ermittlungen angetroffen werden.
Die Polizei bittet insbesondere die Personen, die sich zum Tatzeitpunkt auf der Minigolfanlage aufgehalten haben, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.
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Christopher Degner
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