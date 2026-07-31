Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30/Emsbüren - Zwei alkoholisierte Männer nach auffälliger Fahrt auf A30 in Gewahrsam genommen

A30/Emsbüren (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kam es gegen 12:08 Uhr auf der A30 im Bereich Emsbüren zu einem Polizeieinsatz.

Zuvor hatte ein Zeuge der Polizei einen weißen Ford Transit gemeldet, dessen Fahrer durch überhöhte Geschwindigkeit und dichtes Auffahren aufgefallen sein soll. Zudem habe der Fahrer während der Fahrt Alkohol konsumiert. Eine eingesetzte Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug wenig später im Bereich Emsbüren auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande anhalten.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte einen 61-jährigen Fahrer und einen 39-jährigen Beifahrer fest. Beide Männer standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,41 Promille.

Im weiteren Verlauf wurden beide Männer zunehmend unkooperativ. Der 61-Jährige leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und konnte nur mit erheblichen Widerstand gefesselt werden. Auch der 39-Jährige kündigte körperliche Gewalt an, ließ sich nach entsprechender Androhung polizeilicher Maßnahmen jedoch widerstandslos fesseln. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 29-Jähriger der Autobahnpolizei leicht verletzt.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund ihres alkoholisierten Zustands und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die Männer anschließend in Gewahrsam genommen.

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