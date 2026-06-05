Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: B402/Meppen - Schwerer Verkehrsunfall mit Wohnwagengespann - Mann lebensgefährlich verletzt

B402/Meppen (ots)

Am Donnerstag, den 04.06.2026, kam es gegen 12:10 Uhr auf der B402 bei Meppen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 69-Jährige mit einem Gespann aus einem Ford Kuga und einem Wohnwagen den Beschleunigungsstreifen der B402 von der A31 kommend in Fahrtrichtung Haselünne. Dort beabsichtigte er, ein Wendemanöver durchzuführen, um seine Fahrt in Richtung Niederlande fortzusetzen.

Dabei übersah er offenbar einen bevorrechtigten Sattelzug, der von einem 30-jährigen Fahrer auf der B402 aus Richtung Niederlande kommend in Fahrtrichtung Haselünne geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Wohnwagengespann und dem Sattelzug.

Der 69-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Seine 68-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen zur weiteren Behandlung, nach ärztlicher Versorgung vor Ort, ins Krankenhaus. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste die B402 bis etwa 18:15 Uhr voll gesperrt werden. Neben der Feuerwehr mit etwa 20 Einsatzkräften waren 2 Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie ein Noteinsatzfahrzeug vor Ort im Einsatz.

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